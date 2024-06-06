سياسة
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الأمم المتحدة: 90% من أطفال غزة لا يحصلون على الغذاء الكافي للنمو الصحي
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إن 9 من كل 10 أطفال بغزة لا يحصلون على العناصر الغذائية الكافية لنموهم وتطورهم بشكل صحي، مشيرةً إلى أن "الأعمال القتالية والقيود على المساعدات الإنسانية أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي".
الأمم المتحدة: 90% من أطفال غزة لا يحصلون على الغذاء الكافي للنمو الصحي
يونيسيف تقول إن 9 من كل 10 أطفال بغزة لا يحصلون على العناصر الغذائية الكافية لنموهم وتطورهم بشكل صحي / صورة: AA
6 يونيو 2024

وذكرت أن 5 مجموعات من البيانات التي جمعت بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024، وجدت أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية عنيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعانون فقراً غذائياً حادّاً، ما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت يونيسف: "هذا دليل على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم".

ولتلبية الحد الأدنى من التنوع الغذائي من أجل التنمية الصحية، يجب أن يستهلك الأطفال أغذية من 5 على الأقل من 8 مجموعات غذائية تحددها درجة التنوع الغذائي التي تستخدمها يونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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