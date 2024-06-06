وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الليلة الماضية 40 نازحاً بمجزرة مروّعة في قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين بمدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات"، مضيفا أن "من بين الشهداء 14 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحاً بينهم 23 طفلاً و18 امرأة".

وكان مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح أعلن في وقت سابق الخميس، ارتفاع عدد شهداء الغارة الجوية الإسرائيلية على المدرسة إلى 37 شهيدا، فيما قالت مديرة الاتصالات في الأونروا لوكالة "رويترز" إن عدد الشهداء يتراوح بين 35 و45.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" في مخيم النصيرات، التي تؤوي آلاف النازحين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء، بينهم حالات خطيرة.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت الليلة مجمعاً بذريعة "وجود عناصر من حماس" داخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيم.

وزعم في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، أنه "اتُّخذت خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة المدنيين"، على حد زعمه.

جاء ذلك بعدما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب "مجزرة مروعة" بقصفه عدة غرف تؤوي عشرات النازحين في مدرسة "ذكور النصيرات الإعدادية" في منطقه مخيم 2 بالنصيرات.

وأفاد المكتب بوصول جثامين 27 شهيداً وعشرات المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر المجزرة، في حصيلة مرشحة للزيادة. وقال إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية يتحملان المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي.

وأضاف أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر لهو دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت، أمس الأربعاء، غاراتها على مناطق عدة في قطاع غزة، مخلِّفةً عشرات الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً في القطاع الصحي الذي بات عاجزاً عن تقديم خدماته، نظراً إلى استهداف المستشفيات ونفاد ونقص المواد والطواقم الطبية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي توشك على دخول شهرها التاسع، أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.