سياسة
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بوتين يندّد بتسليح الغرب لأوكرانيا وينفي وجود نيات روسية لمهاجمة دول الناتو
ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بتسليم الغرب أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى، وتوعّد بتوفير موسكو أسلحة مماثلة لدول ثالثة بغية مهاجمة أهداف غربية، موضحاً أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبداً على استخدام الأسلحة النووية.
بوتين يندّد بتسليح الغرب لأوكرانيا وينفي وجود نيات روسية لمهاجمة دول الناتو
بوتين: قد ننشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين / صورة: AFP
6 يونيو 2024

وأضاف بوتين، في أول اجتماع مباشر له مع كبار محرّري وكالات الأنباء الدولية منذ بدء الحرب في أوكرانيا: "إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا، فلماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم، توجه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الرد "يمكن أن يكون غير متكافئ" لافتاً إلى أن موسكو "ستفكر في الأمر". لكنه وصف بـ"الهراء" الأحاديث التي تشير إلى وجود نيات روسية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، وقال: "لا تبحثوا عمّا هو غير موجود، لا تبحثوا عن طموحات إمبريالية لدينا، إذ لا وجود لها".

وحذّر بوتين من أن تسليح الغرب لأوكرانيا "خطوة سلبية جداً"، واعتبر أن المانحين "يتحكّمون" بالأسلحة، مؤكداً أنه "حين ظهرت أولى الدبابات الألمانية على التراب الأوكراني، أثار ذلك صدمة معنوية وأخلاقية في روسيا" انطلاقاً من الماضي المتصل بالحرب العالمية الثانية.

ورفض الرئيس الروسي تحديد خسائر بلاده في أوكرانيا، مكتفياً بالتأكيد أنها "أدنى إلى حدٍّ بعيد" من الخسائر الأوكرانية، ونسبتها هي "واحد على خمسة".

وفي الوقت ذاته، قال بوتين إنه قد ينشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.

وأضاف أن الغرب "مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبداً على استخدام الأسلحة النووية"، وقال إنه لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكرملين، إذ تحدد العقيدة النووية الروسية المنشورة في عام 2020 الشروط التي بموجبها ينظر الرئيس الروسي في استخدام سلاح نووي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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