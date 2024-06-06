سياسة
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عشرات القتلى في هجوم مسلح على قرية وسط السودان
أعلنت لجان سودانية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص خلال هجوم مسلح، أمس الأربعاء، على قرية "ود النورة"، في ولاية الجزيرة وسط البلاد.
عشرات القتلى في هجوم مسلح على قرية وسط السودان
عشرات القتلى في هجوم مسلح على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة  / صورة: Reuters
6 يونيو 2024

وأفادت مصادر محلية سودانية أن عدد ضحايا الهجوم غير مؤكد بسبب انقطاع الاتصال والإنترنت عن المنطقة، بينما تحدث ناشطون سودانيون أن عدد القتلى تجاوز 100 شخص، وسط غياب أرقام رسمية.

والأربعاء، اتهمت ما تسمى "لجان المقاومة السودانية" قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بشن هجومين اثنين على القرية، وقالت إن عدد القتلى قد يصل إلى 100 قتيل.

من ناحية أخرى، تجددت، أمس الأربعاء، المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، على حين أعلن الجيش سيطرته على كل محاور القتال بالمدينة.

وقال الجيش في بيان: "إن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة لحركات دارفور من الدفاعات المتقدمة يعلنون استقرار الأوضاع والسيطرة الكاملة للجيش على محاور القتال كافة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد الفاشر اشتباكات منذ 10 مايو/أيار الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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