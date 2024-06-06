سياسة
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للمرة الأولى.. مركبة "ستارشيب" الفضائية تنجح في الهبوط بالمحيط الهندي
نجحت مركبة "ستارشيب" الفضائية، المصممة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، للمرة الأولى بالهبوط في المحيط الهندي، وفق ما أعلنت شركة "سبيس إكس"، بعد رحلة تجريبية استمرت نحو ساعة.
للمرة الأولى.. مركبة "ستارشيب" الفضائية تنجح في الهبوط بالمحيط الهندي
نجاح مركبة "ستارشيب" الفضائية في الهبوط بالمحيط الهندي / صورة: AFP
6 يونيو 2024

وقالت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في منشور عبر منصة إكس: "جرى تأكيد الهبوط". لكن خلال مشاهدة البث المباشر للعملية، يمكن رؤية أجزاء تتطاير من المركبة قبيل إنهاء مسارها في المحيط الهندي.

وقال رئيس ناسا بيل نيلسون: "تهانينا لسبيس إكس على هذه الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة ستارشيب. حققنا خطوة إلى الأمام نحو عودة البشر إلى القمر".

وأُطلق الصاروخ في رحلة تجريبية رابعة عند الساعة 7:50 صباحاً (12:50 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة ستاربايس التابعة لـ"سبايس إكس" في بوكا تشيكا في أقصى جنوب تكساس، وكان أحد الأهداف الرئيسية للرحلة العودة إلى الغلاف الجوي الأرضي بشكل منضبط أكثر مقارنة بالاختبارات السابقة التي انتهت بانفجارات.

وبعد دقائق من الإقلاع، انفصلت طبقة "سوبر هيفي" عن الصاروخ وعادت إلى الأرض. وهبطت بنجاح للمرة الأولى في خليج المكسيك، حسب "سبايس اكس".

وتابعت المركبة رحلتها حتى وصلت إلى الفضاء. وبعد نحو ساعة، عادت بدورها إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقرب من 25 ألف كلم/ساعة. وتسبب هذه السرعة احتكاكاً يمكن أن يرفع درجة الحرارة إلى نحو 1400 درجة مئوية، وفق "سبايس إكس".

ويتألف نظام "ستارشيب" من مرحلتين: الصاروخ الحامل الذي يُطلق عليه "سوبر هيفي"، وهو الصاروخ الذي يُستخدم لرفع المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والحمولات من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي، والمرحلة الثانية هي المركبة الفضائية نفسها "ستارشيب" التي تمتلك نظام دفع خاصاً بها بعد أن ينفصل الجسمان عن بعضهما عند ارتفاع معيّن، ويبلغ طولهما مجتمعين نحو 122 متراً بوزن يصل إلى 5 آلاف طن.

وأجرت سبيس إكس رحلة الاختبار الثالثة لصاروخها "ستارشيب" في مارس/آذار الماضي، لكن الشركة فقدت الاتصال بالمركبة قبل الوصول إلى موقعها المحدد في المحيط الهندي، وقالت الشركة إن رحلة الاختبار قطعت خطوات هائلة نحو مستقبل من الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام التي يمكن الاعتماد عليها بسرعة.

ومن المقرر أن تكون مركبة الفضاء "ستارشيب" مرشحة بارزة في برنامج "أرتميس" الذي ترعاه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لعودة البشر إلى القمر بعد انقطاع طويل منذ عام 1972. وستكون منافساً شرساً جنباً إلى جنب مع نظام الإقلاع للفضاء "إس إل إس" التابع لوكالة "ناسا"، وهو الصاروخ الأساسي المخوّل لنقل رواد الفضاء إلى سطح القمر خلال العامين القادمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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