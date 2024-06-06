سياسة
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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 قرب الحدود اللبنانية
أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين إثر سقوط طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان على مستوطنة "حرفيش"، شمالي إسرائيل، أمس الأربعاء.
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 قرب الحدود اللبنانية
ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال على الحدود مع لبنان إلى 26 منذ بداية الحرب على غزة / صورة: AA
6 يونيو 2024

وأفاد جيش الاحتلال في بيان له اليوم الخميس بـ"مقتل الرقيب أول رفائيل كودرس (39 عاماً) قرب الحدود مع لبنان أمس، وإصابة مجندة بجروح خطيرة في الحادث نفسه".

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من لبنان، أمس الأربعاء، سقطت على مستوطنة حرفيش، وأفادت بإصابة 10 إسرائيليين، بينهم 8 جنود، وبأن "من بين الجنود الجرحى أُصيبت مجندة بجروح خطيرة".

وفي أثناء عملية إجلاء الجرحى قصفت مسيّرة أخرى الموقع نفسه، بينما لم تُفعل صافرات الإنذار في المكان، ومن دون محاولة اعتراض من الدفاعات الجوية، وفق ما ذكرته الهيئة.

وأضافت "انفجرت المسيّرتان على التوالي بمجموعة الجنود وكذلك بفرق الإنقاذ التي تسعفهم".

وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان إلى 26 قتيلاً، منذ بداية الحرب علىقطاع غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية، بينها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة، خلفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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