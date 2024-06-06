وقالت أردوغان خلال الاجتماع، أمس الأربعاء، إنه "بالتعاون مع الأمم المتحدة بدأنا في إعداد منشورات إرشادية للبلدان والمنظمات التي ترغب في التحول إلى مشروع صفر نفايات"، مضيفة أنه "من ناحية أخرى، بدأنا مبادراتنا لتوحيد معايير عالمية وتعميم جميع ممارسات صفر نفايات".

وتابعت عقيلة الرئيس التركي: "بمناسبة انعقاد القمة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب 29 للمناخ، نرغب في عقد الاجتماع الرسمي الثالث لمجلسنا الاستشاري وجهاً لوجه في باكو، عاصمة أذربيجان. وفي الوقت نفسه، نواصل مبادراتنا لدمج جدول أعمال صفر نفايات في خطة عمل القمة".

وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في تنمية الوعي المشترك في جميع أنحاء العالم ضد التهديد الوشيك لأزمة المناخ. وقالت: "هذه المخاوف المشتركة بشأن عالمنا، الذي يغلي يوماً بعد يوم، جاءت إلينا من بلدان وثقافات مختلفة".

وأضافت سيدة تركيا الأولى: "ومع ذلك، إلى جانب هذه المخاوف، ربما هناك شيء أكثر قيمة، فنحن نتشاطر الحلم المشترك المتمثل في عالم أكثر ملاءمة للعيش، عالم يستطيع فيه الجميع الحصول على الغذاء النظيف والهواء النظيف والمياه والتربة، إذ تُستخدم الموارد بشكل عادل ومنصف والحفاظ على تناغم الطبيعة بجميع ألوانها".

وأشادت أردوغان بالنجاحات التي تحققت في فترة قصيرة من خلال التعبئة الشاملة في تركيا، حيث تسود ثقافة محلية وإقليمية للاهتمام في البيئة ما سيكون مصدر إلهام للدول الأخرى، وخاصة أن مشروع "صفر نفايات" يوفر فوائد كبيرة ليس فقط للطبيعة ولكن أيضاً للتنمية الاقتصادية.

وفي السياق، ذكرت عقيلة الرئيس التركي أنه على الرغم من أن آثار أزمة المناخ تبدو مختلفة في كل بلد "فإن النضال لا ينبغي أن يقتصر على بلدان ومناطق معينة"، إذ أكدت أنه من المهم التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك المنظمات المحلية والتطوعية وتعزيز صوت البلدان النامية في حوار المناخ.

وأمس الأربعاء، أشارت أمينة أردوغان، في رسالة على منصة إكس بمناسبة يوم البيئة العالمي، إلى أن تاريخ الحضارة قدّم ميراثاً بيئيّاً فريداً ومُستداماً، وقالت: "إننا ملزمون حماية هذا الميراث والحفاظ عليه حتى لا نترك جبالاً من القمامة للأجيال القادمة".

وأضافت: "النجاح المتميز الذي حققه مشروعا صفر نفايات وصفر نفايات الأزرق، أظهر للعالم كله أهمية الجهود الفردية في حل المشكلات البيئية".

وتابعت أمينة أردوغان: "زادت ثقتي بمكافحة أزمة المُناخ برؤيتي الجهود التطوعية لمواطنينا، ولا سيما شبابنا، الذين تبنَّوا مشروع صفر نفايات"، وقالت: "آمل أن تبشر الصحوة التي بدأت بحركة صفر نفايات وقيادة تركيا بالأيام التي سنخلِّص فيها العالم تماماً من عبء النفايات".

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المُناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك. وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالميّاً لـ"صفر نفايات".