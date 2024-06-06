سياسة
2 دقيقة قراءة
في أعلى حصيلة خلال 2024.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينياً بالضفة
أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 60 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى منذ بداية العام الجاري.
في أعلى حصيلة خلال 2024.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينياً بالضفة
قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
6 يونيو 2024

وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن من بين المعتقلين طالبتين وأسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات، مضيفة أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بلغت أكثر من 9 آلاف و100 فلسطيني".

وتشمل هذه الحصيلة، بحسب البيان، المعتقلين من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.

وتركزت عمليات الاعتقالات الجديدة في محافظة قلقيلية، حيث اعتُقل 26 فلسطينياً، بينما توزعت بقية الاعتقالات بمحافظات الخليل ونابلس ورام الله، يضيف البيان.

وذكرت الهيئتان أن محافظة القدس أيضاً شهدت أمس الأربعاء عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى "مسيرة الأعلام".

ومنذ حربه على غزة، يصعّد جيش الاحتلال الاسرائيلي بجانب مستوطنين إسرائيليين اعتداءاتهم المنهجية بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 528 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، بحسب جهات فلسطينية رسمية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة واسعة.

​​​​​​​ وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء الاجتياح العسكري في رفح ، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us