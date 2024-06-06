وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن من بين المعتقلين طالبتين وأسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات، مضيفة أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بلغت أكثر من 9 آلاف و100 فلسطيني".

وتشمل هذه الحصيلة، بحسب البيان، المعتقلين من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.

وتركزت عمليات الاعتقالات الجديدة في محافظة قلقيلية، حيث اعتُقل 26 فلسطينياً، بينما توزعت بقية الاعتقالات بمحافظات الخليل ونابلس ورام الله، يضيف البيان.

وذكرت الهيئتان أن محافظة القدس أيضاً شهدت أمس الأربعاء عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى "مسيرة الأعلام".

ومنذ حربه على غزة، يصعّد جيش الاحتلال الاسرائيلي بجانب مستوطنين إسرائيليين اعتداءاتهم المنهجية بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 528 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، بحسب جهات فلسطينية رسمية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة واسعة.

​​​​​​​ وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء الاجتياح العسكري في رفح ، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.