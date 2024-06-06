وذكرت مصادر وزارة الدفاع التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع يشار غولر، حذرا مما يسمى "الانتخابات المحلية" التي يتجه التنظيم الإرهابي لإجرائها، وأنه "يجب إلغاء هذه الانتخابات المزعومة بشكل كامل، ولا يمكن قبول مثل هذا الوضع".

وأعلن تنظيم PKK/YPG الإرهابي، اليوم الخميس، تأجيل ما يسمى "الانتخابات المحلية" بالمناطق التي يحتلها شمال شرقي سوريا، من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 18 أغسطس/آب القادم.

وكانت تركيا أكدت في 29 مايو/أيار المنصرم أنها لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا، وأن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "لن تسمح أبداً للتنظيم الانفصالي بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمال سوريا والعراق"، مضيفاً: "عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد ولا نخضع لأي تهديدات".

وأكد أردوغان خلال مشاركته في مناورات "أفس 2024"، أن تركيا تتابع من كثب ممارسات تنظيم PKK/YPG الإرهابي ضد سلامة الأراضي التركية والسورية.

ولاقت مساعي التنظيم الإرهابي لإجراء "الانتخابات" انتقادات ومعارضة كبيرة داخل سوريا وخارجها، إذ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في 30 مايو/أيار المنصرم، أنه لا توجد بيئة انتخابية نزيهة وحرة وشفافة فيما يتعلق بما يسمى "الانتخابات المحلية" للتنظيم الإرهابي "كما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".