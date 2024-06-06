سياسة
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أرباش: 85 ألف حاج تركي يتوجهون إلى مكة والمدينة هذا العام
أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، توجُّه نحو 85 ألف حاج تركي إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج هذا العام، متوجهاً بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة على ما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.
أرباش: 85 ألف حاج تركي يتوجهون إلى مكة والمدينة هذا العام
علي أرباش: متوسط ​​أعمار الحجاج الأتراك هذا العام 60 عاماً / صورة: AA
6 يونيو 2024

وقال أرباش في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "إن تركيا بإشراف رئاسة الشؤون الدينية قدّمت عبر فريق مكون من 4128 شخصاً خدمات إلى الحجاج في مكة والمدينة، من بينهم فريق يشمل 503 أشخاص يعملون في مجال الرعاية الصحية".

وأضاف أرباش أن 84،942 مواطناً تركياً غادروا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، موضحاً أن هذا العدد مكون من 53% نساءً و47% رجالاً.

وذكر أنه اعتباراً من اليوم، فقد وصل غالبية الحجاج المرشحين إلى مكة والمدينة، معرباً عن أمله أن يأتي جميع الحجاج إلى الأراضي المقدسة في غضون أيام قليلة.

وأشار أرباش إلى أن متوسط ​​أعمار الحجاج الأتراك هذا العام 60 عاماً، موضحاً أنه قد توفي حتى الآن 7 منهم كانوا في الأراضي المقدسة.

وأشاد أرباش بالتعاون الجيد للغاية مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية لضمان قدرة مواطني تركيا على أداء فريضة الحج بأفضل طريقة ممكنة، عبر مشروع "طريق مكة" الذي يمكّن من نقل الحجاج إلى المطار دون أي انتظار.

وأعرب أرباش كذلك عن شكره للمملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة على ما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وخلال أيام تبدأ مناسك الحج، وسط استعدادات كبرى في المملكة، بعد أن استقبلت ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.

وبلغ عدد الحجاج خلال عام 2022، 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من أرجاء العالم كافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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