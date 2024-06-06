وقالت القسام، في بيان عبر "تليغرام"، إن عناصرها تمكنوا فجر الخميس من "تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقاً بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها، بالقرب من تل زعرب غربي مدينة رفح".

كما استهدافت القسام دبابتين "ميركافاه" وجرافتين "D9" بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقصفت القوات المتوغلة شرق مخيم البريج بقذائف هاون من العيار الثقيل، حسب بيانين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القسام أن عناصرها اخترقوا السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل، وهاجموا مقر قيادة فرقة جيشها العاملة بمدينة رفح.

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر بيان الخميس، أنه قتل 3 فلسطينيين، وأنهم لم يتمكنوا من التسلل عبر السياج الفاصل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوبي قطاع غزة، وقال في بيان مقتضب، إن الرقيب أول زيد مزاريب (34 عاماً)، وهو يتقصى أثراً في حرس الحدود، قُتل خلال معركة في جنوبي قطاع غزة.

وتشنُّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء ، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

ورغم هذه الحرب المدمرة، تعلن فصائل فلسطينية بوتيرة يومية مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.