ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة) عن المصدر الذي وصفته بأنه "رفيع المستوى" دون أن تسميه، قوله: "حدثت لقاءات واتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، دون تفاصيل بشأن اللقاءات.

وأشار المصدر إلى أن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تُشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن "قيادات حماس أبلغت مصر بأنها تدرس بجدية و إيجابية مقترح الهدنة، وأنها ستقدم ردها خلال الأيام القادمة"، وفق ما أوردته القناة.

وأكد أن "تحركات مصرية مكثفة حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية، و زيارات (وفود حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة".

وكشف المصدر ذاته أن "هناك دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة جميع التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية"، دون الإفصاح عن موعدها، كما لم تعلن حماس عن الزيارة وحيثياتها.

وأمس الأربعاء، أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان، أن حركته والفصائل الفلسطينية "ستتعامل بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، إن أمينها العام زياد النخالة أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين حول جهود الوسطاء لوقف "العدوان" على قطاع غزة وذلك خلال زيارة للقاهرة بدأها الثلاثاء.

وعقب حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، دعت قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التالي، كلاً من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسّد المبادئ التي أعلنها بايدن.

ولم تعلن إسرائيل موقفاً نهائياً مما أعلنه بايدن، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف العرض بأنه "غير دقيق"، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

وتتهم الفصائل الفلسطينية الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن يحقق نتنياهو أهدافه عبر القتال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.