سياسة
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تقديراً لدعمه الشعب الفلسطيني.. منح القنصل التركي العام بالقدس "نجمة القدس"
منحت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، القنصل التركي العام في القدس، السفير أحمد رضا دميرير، "نجمة القدس" من وسام القدس، تثميناً لدوره في دعم الشعب الفلسطيني.
تقديراً لدعمه الشعب الفلسطيني.. منح القنصل التركي العام بالقدس "نجمة القدس"
الرئيس الفلسطيني يمنح القنصل التركي العام "نجمة القدس" (المصدر: وفا) / Others
6 يونيو 2024

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منح دميرير "نجمة القدس" "تقديراً لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله".

وذكرت "وفا" أن هذا التتويج جاء خلال حفل استقبال نُظّم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، توديعاً للقنصل التركي العام، الذي أنهى مهام عمله في الأراضي الفلسطينية.

ويُعدّ وسام القدس من درجة "نجمة القدس" أحد أرفع الأوسمة الفلسطينية التي يمنحها الرئيس الفلسطيني، الوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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