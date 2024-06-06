وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منح دميرير "نجمة القدس" "تقديراً لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله".

وذكرت "وفا" أن هذا التتويج جاء خلال حفل استقبال نُظّم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، توديعاً للقنصل التركي العام، الذي أنهى مهام عمله في الأراضي الفلسطينية.

ويُعدّ وسام القدس من درجة "نجمة القدس" أحد أرفع الأوسمة الفلسطينية التي يمنحها الرئيس الفلسطيني، الوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب.