وأُرسل القمر التركي بواسطة طائرة شحن طراز "Antonov AN-124" في رحلة استغرقت أكثر من 19 ساعة، ووصل إلى محطة كيب كارنفال مساء الأربعاء حوالي الساعة 12:00 بتوقيت الولايات المتحدة، (19:00 بتوقيت تركيا/ ت.غ 3).

ونُقل القمر الصناعي إلى حظيرة شركة "سبيس إكس" عقب بعض الإجراءات الخاصة التي استغرقت نحو 4 ساعات.

وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، جرى إرسال القمر تركسات 6A من محطة في العاصمة أنقرة في مراسم توديع خاصة حضرها وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.

ومن المخطط إطلاق القمر الصناعي إلى المدار الفضائي بين يومي 8 و15 يوليو/تموز القادم، حسب أحوال الطقس.

وجرى إنشاء تركسات 6A المحلي بنسبة أكثر من 80%، من قبل مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

ومن المخطط أن يستقر القمر في مدار 42 درجة شرقاً، على بعد 35 ألفاً و786 كم، ويتمتع بقوة سحب 7.5 كيلو واط، ووزنه 4 آلاف و250 كغ.

وسيتمكن تركسات 6A من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات، كما من المتوقع زيادة صادرات خدمات الأقمار الصناعية التركية.