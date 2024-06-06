سياسة
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الحوثي: استهدفنا سفناً في ميناء حيفا بالتعاون مع فصائل عراقية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع فصائل عراقية، في ميناء حيفا شمالي إسرائيل، "عبر عدد من المُسيّرات، وكانت الإصابة دقيقة".
الحوثي: استهدفنا سفناً في ميناء حيفا بالتعاون مع فصائل عراقية
"الحوثي" تستهدف سفناً في ميناء حيفا بإسرائيل / صورة: Reuters
6 يونيو 2024

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز اليوم الخميس: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني، نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثي) عمليتين عسكريتين مشتركتينِ مع المقاومة الإسلامية العراقية".

وأضاف أن "العملية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، بينما استهدفت الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة"، دون تحديد هوية السفن المستهدفة.

وأشار إلى أن "العمليتين نفذتا بعدد من المُسيّرات، وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد أن الهجوم يأتي "رداً على مجازر العدوِ الإسرائيلي في منطقة رفح (جنوب)"، وأن على "العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة، حتى يتوقف عدوانه الإجرامي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاعِ غزة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستهدف جماعة "الحوثي" اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما يقابَل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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