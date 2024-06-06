كان على الستينية أم جلال أن تنزح من بيتها أكثر من 12 مرة قبل أن تستقرّ في مدرسة غزة الجديدة غربي مدينة غزة، برفقة عائلتها وآلاف النازحين.

أم جلال التي يبدأ يومها باكراً، تقضيه أمام موقد النار تطهو الطعام وتعدّ الخبز، مستخدمة الموادّ البلاستيكية التي تشكل البديل الأنسب للغاز الطبيعي المنعدم والحطب الذي يحول ارتفاع سعره دون أن تتمكن من الحصول عليه.

وتصف أم جلال صعوبة الوضع خلال حديثها مع TRT عربي قائلة: "نحن نعد الخبز مضطرّين إلى استخدام البلاستيك في إشعال النيران، لعدم وجود الحطب وغلاء سعره"، موضحة أن كيلوجرام الحطب أصبح بـ5 شواكل (1.3 دولار)، ولا مال لديهم لشرائه.

ومنذ اليوم الأول لحرب إسرائيل على قطاع غزة قلصت إسرائيل مرور الغاز الطبيعي والوقود إلى سكان القطاع، الذين اضطُرّوا إلى استخدام الحطب ومواد أخرى في عملية الطهي، لها أضرار خطيرة على صحة المواطنين وسلامة غذائهم.

سوء التغذية وأمراضها

وبالإضافة إلى أزمة الدخان الناتج عن عملية الطهي، تعاني أم جلال وأطفالها للحصول على المياه النظيفة، من أجل الشرب وتقضية احتياجاتهم الأخرى.

في هذا الصدد يشير الدكتور سعيد فلاح، المختص بالجهاز المعوي وقضايا التغذية الذي يعمل في مراكز الإيواء، إلى أزمة سوء التغذية لدى النازحين في مراكز الإيواء وانعكاسها السلبي على المناعة، "الذي يؤدي إلى تحوُّل الأمراض البسيطة إلى أمراض مستعصية يصعب علاجها".

وفي حديثه مع TRT عربي يؤكد الدكتور سعيد، أن سوء التغذية وعدم توفر العلاجات في قطاع غزة نتج عنه "نسبة من الأطفال يصابون بفشل كبدي ويدخلون في أعراض غريبة جداً، كتضخم الكبد وامتلائها بالماء ثم الفشل ومفارقة الطفل الحياة".

كما تنتشر في مراكز الإيواء النزلات المعوية، التي تؤدي إلى جفاف شديد يودي بحياة الأطفال الصغار، ويفاقم تلك الحالات أيضاً عدم توفر العلاج الكافي لمثل هذه الأمراض، حسبما أوضح الدكتور سعيد.

وهذه المخاوف بدأت تظهر على الغزيين الذين استشعروا الضرر الظاهر على أجسادهم نتيجة سوء التغذية وطبيعة وشكل الغذاء.

"نحن لا نخاف الآن الاحتلال، نحن نخشى انتشار الأمراض والأوبئة، والأمراض المستعصية كالسرطان لا سمح الله وغيره من الأمراض، التي يصعب علاجها" تقول أم جلال بأسى كبير وهي تحاول تقليب أرغفة الخبز في مكان ملأته رائحة البلاستيك المحروق.

وخطورة سوء التغذية تمسّ الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، تحديداً الأطفال، وهذا ما يشير إليه جوناثان كريكس مدير قسم التواصل في اليونيسف قائلاً: "في أزمات مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتجربة منظمتنا، لا يموت الأطفال عادةً بسبب سوء التغذية والجفاف في المستشفيات، بل يموتون في المنزل أو في الشارع أو في المكان الذي لجؤوا إليه".

وحذّر كريكس من أنه "إذا لم يتسنَّ توزيع الإمدادات الغذائية، بخاصة الأغذية العلاجية الجاهزة للأكل التي تُستخدم لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال، فسوف ينقطع علاج أكثر من 3,000 طفل يعانون سوء التغذية الحادّ".

وحذّر تقرير آخر لليونيسف من أن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون نقصاً خطير في التغذية.

المواد الحافظة وخطورتها

دمّرَت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلب البنية الزراعية في قطاع غزة، كما منعت دخول الموادّ الغذائية من خلال المعابر المغلقة، ما جعل من الموادّ الحافظة التي تتضمنها المساعدات مادة غذائية.

ولو توفرت الخضراوات والفاكهة فإن أسعارها المرتفعة تصعّب حصول الجميع عليها بكميات كافية، ما يجعل المعلبات المقدمة في المساعدات الإغاثية الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين.

يضيف محمود اللوح الذي يعمل ممرضاً في مركز صحي بدير البلح، أن لجوء السكان إلى المعلبات وعدم قدرة الجهات الداعمة على تأمين الخضراوات، سببه القيود وانقطاع الكهرباء المستمر، وعدم القدرة على التخزين.

ويضيف الدكتور محمود في حديث له مع موقع الأمم المتحدة، أن الاعتماد على المعلبات والاكتظاظ والتلوث في المياه تحديداً، يفاقم حالات التهاب الكبد الوبائي والأمراض المعوية الأخرى.

أزمة غذائية في الجنوب

في سياق منفصل قال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماثيو هولينجورث، إن معظم المساعدات الغذائية التي تدخل إلى القطاع تذهب إلى شمال غزة، فيما يذهب قليل منها إلى الجنوب.

وأضاف هولينجورث، في إحاطة صحفية قدمها الجمعة الماضية، أن قدرة البرنامج على الوصول إلى الناس هناك لا تتجاوز 27 ألف شخص في رفح لتقديم الوجبات الساخنة لهم، وهو عدد صغير مقارنة بالموجودين.

وأضاف أن الوضع في شمال غزة شهد تحسناً ملحوظاً عما كان عليه الوضع قبل خمسة أسابيع، فيما بدأت الأوضاع تسوء في جنوب ووسط غزة.

وحذّر هولينجورث: "أمامنا أسبوع أو نحو ذلك قبل أن ينفد من الناس فعلياً كل المساعدات التي تَمكَّنوا من الحصول عليها خلال شهر أبريل/نيسان وبداية شهر مايو/أيار".

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على مدينة رفح، ما أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص إلى منطقة المواصي في وسط قطاع ومحافظة الوسطى التي عاد جيش الاحتلال للهجوم عليها بعد أن توغلت قواته في مخيم المغازي شرق المحافظة.