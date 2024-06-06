وخلص تحليل "CNN" إلى مقطع مصور من مكان مجزرة النصيرات ومراجعة أجراها خبير أسلحة متفجرة (لم تسمّه) إلى أن ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم على مدرسة الأونروا.

وحددت "CNN" شظايا قنبلتين أمريكيتي الصنع على الأقل من طراز GBU-39 ذات القطر الصغير (SDB) في مقطع مصور التقطه صحفي يعمل لدى الشبكة نفسها في مكان الهجوم.

وللمرة الثانية، خلال أسبوعين تتمكن شبكة "CNN" من التحقق من استخدام الذخائر المصنعة في الولايات المتحدة في الهجمات الإسرائيلية القاتلة التي تستهدف الفلسطينيين النازحين، وكانت الأولى الغارة القاتلة التي شنها جيش الاحتلال على مخيم للنازحين في رفح في 26 مايو/أيار الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال فجراً باستهدافه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، مؤكداً أن "من بين الشهداء 14 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحاً بينهم 23 طفلاً و18 امرأة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.