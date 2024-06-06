ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر برصاص الاحتلال، بينهم إصابة خطيرة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـ"وفا" إن "3 شهداء ارتقوا خلال العدوان المستمر على مدينة جنين، وهم إبراهيم السعدي، والفتى عيسى جلاد، وعدي مرعي الذي كانت قوات الاحتلال تحاصره داخل منزل في المخيم".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت، في وقت سابق، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رصاص حي، وإصابة مواطن بعد أن دعسته آلية عسكرية.

فيما أوضح بكر أن 15 إصابة نُقلت إلى مستشفيات المدينة بينها 8 نقلت إلى مستشفى الرازي، واثنتان إلى مستشفى ابن سينا، و5 إصابات إلى مستشفى جنين الحكومي.

وقال شهود عيان إن آليات عسكرية ترافقها جرافات اقتحمت المدينة، من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وسط تحليق من طائرات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة على أسطح المباني، وحاصرت منزلاً في شارع مهيوب داخل المخيم، وقصفته بقذائف "أنيرجا"، وفق ما ذكرت "وفا".

​​​​​​​في غضون ذلك، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان: "يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة بعد كشف قوة خاصة في محيط مخيم جنين منطقة الجبريات وأمطروها بالرصاص محققين إصابات مباشر بين أفراد القوة التي حاولت التسلل إلى المنطقة".

وبموازاة حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 528 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.