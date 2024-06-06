سياسة
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أردوغان: مبادرات تركيا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة مستمرة
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جميع الأطراف التي تتحلى بالضمير الحي"، إلى تحمّل المسؤولية من أجل إرساء وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالباً الدول التي تدعم إسرائيل عسكرياً الكف عن المشاركة في جرائمها.
أردوغان: مبادرات تركيا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة مستمرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه غزة / صورة: AA
6 يونيو 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أدعو كل صاحب ضمير ووجدان إلى تحمل مسؤولياته من أجل إرساء وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وطالب الدول التي تقدم الدعم العسكري لإسرائيل، "بالكف عن المشاركة في جرائمها".

وأكد الرئيس أردوغان أنّ تركيا وأوزبكستان تنظران إلى القضية الفلسطينية من المنظور نفسه، "ونكرر دعوتنا لوقف اضطهاد المظلومين في غزة. وأود أن أعرب عن شكري لأخي شوكت على دعمه لدولة فلسطين المستقلة وحل الدولتين".

وشدد على أنّ تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع، مشيراً إلى أن مبادرات تركيا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها مستمرة في جميع المحافل الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

18 اتفاقية

وقبيل المؤتمر الصحفي، أبرمت تركيا وأوزبكستان، 18 اتفاقية بحضور الرئيسين أردوغان وميرضيايف.

وشملت الاتفاقيات الموقعة، بروتوكول تعاون بين أكاديمية العدالة التركية ومركز التعليم القانوني التابع لوزارة العدل في أوزبكستان، وبروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، وبروتوكول تعاون بين مكتب الموارد البشرية لرئاسة الجمهورية التركية وجمهورية أوزبكستان.

كما تضمنت الاتفاقيات بروتوكول تعاون في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكين أوزبكستان من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبروتوكول تعاون في مجال سلامة المنتجات والبنية التحتية للجودة بين وزارة التجارة التركية ووكالة التنظيم الفني الأوزبكية.

وبروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصال، واتفاقية تعاون بشأن توسيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، وإنشاء برنامج لتوسيع التعاون في مجال الزراعة بين وزارتي الزراعة في البلدين، وبروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ووكالة التنظيم الفني الأوزبكية.

واتفاقية تعاون في المجالات العلمية والهندسية والتكنولوجيا العليا في البلدين، واتفاقية لتطوير التعاون في مجال التنمية الإقليمية، وبروتوكول تعاون في مجال السياحة ومجال الثقافة بين وزارتي الثقافة في البلدين، وبروتوكول تعاون في مجال الطاقة، والتعاون في مجال السجل العقاري، والتعاون في مجال دعم الأسرة والمرأة.

كما شملت الاتفاقيات مجال الاستخدام السلمي للفضاء وعلوم الفضاء وتقنياته وتطبيقاته، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين تركيا وأوزبكستان.

وفي وقت سابق، اليوم، أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، بالمجمع الرئاسي بأنقرة بحضور الرئيس أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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