وذكرت "هآرتس" أن نتنياهو يريد دائماً أن يكون لديه أكبر عدد ممكن من الخيارات، وقد توصل إلى أنه يحتاج إلى خيار لإنهاء الحرب، لكنه لا يستطيع أن يقول ذلك لأسباب سياسية.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يصر في تصريحاته على أن إسرائيل لا تفكر في إنهاء الحرب إلا بعد تدمير قدرات حماس العسكرية، لأنه يؤمن بأنه كلما طال أمد الحرب، أصبح من الصعب على خصومه السياسيين فرض انتخابات مبكرة وجره أمام لجنة تحقيق حكومية.

إضافة إلى ذلك، يخشى نتنياهو عند إعلانه القبول بوقف إطلاق النار في غزة، مغادرة الائتلاف اليميني المتطرف الحكومة، ويصبح بالتالي بدون أغلبية.

وينطبق الأمر ذاته، على عضوي مجلس وزراء الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين يقولان علناً إن الحرب يجب أن تستمر بعد فترة توقف قصيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيلين في غزة.

ويشارك رئيس هيئة أركان الجيش هرتزل هاليفي، الموقف ذاته مع غانتس وآيزنكوت، إذ قال خلال لقائه عائلات الأسرى قبل أسبوعين إن "الجيش الإسرائيلي حقق 80% من أهدافه في غزة ويمكن للـ 20% المتبقية الانتظار".

ولا يستطيع القادة الثلاثة، مثل نتنياهو، الإفصاح عن أنهم يريدون إنهاء الحرب في غزة، لكنهم في الوقت ذاته يبحثون عن طريقة لإنهائها.

وقالت هآرتس "إن الجنرالات الإسرائيليين يدركون أن أي حملة واقعية للقضاء على حماس سوف تستغرق عدة سنوات، ولا يمكن تنفيذها إلا عندما تكون لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية القدرة على البدء في تولي زمام الأمور هناك.

كما يشعر غانتس وآيزنكوت وهاليفي، بالقلق من إرهاق المجتمع الإسرائيلي من الحرب، حسب الصحيفة. إضافة إلى ذلك، يشعر القادة الثلاثة بالقلق إزاء الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان، وخروج الاشتباكات مع حزب الله عن السيطرة.

وتخلص الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وقف إطلاق النار في غزة أمر ضروري، إما لعملية عسكرية كبرى في لبنان أو للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلِّفةً أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها من دون تجاوب حاسم مع مقترح بايدن، متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في القطاع.​​​​​​​