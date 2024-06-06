جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح ميرضيايف أن الدول المتقدمة والنامية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان تغضّ الطرف عن الوحشية في غزة.

وأضاف: "لا بد من وقف هذا العنف وبدء عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة حرة لتحقيق سلام مستقر ودائم في غزة".

وشدّد ميرضيايف على أن "كارثة غزة" تُعتبر نتيجة لعدم حلّ المشكلة الإسرائيلية-الفلسطينية بعد.

وذكر أن القضية الفلسطينية جوهر منطقة الشرق الأوسط برمتها، مؤكداً أن أوزبكستان تدعم المبادرات العادلة للرئيس التركي في ما يتعلق بفلسطين من كل النواحي.