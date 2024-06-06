سياسة
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الرئيس الأوزباكستاني: ينبغي إقامة دولة فلسطين لتحقيق سلام مستقر ودائم بغزة
أكد الرئيس الأوزباكستاني شوكت ميرضيايف اليوم الخميس، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحرة لتحقيق سلام مستقر ودائم في قطاع غزة.
الرئيس الأوزباكستاني: ينبغي إقامة دولة فلسطين لتحقيق سلام مستقر ودائم بغزة
الرئيس الأوزبكي: ينبغي إقامة دولة فلسطين لتحقيق سلام مستقر ودائم في غزة / صورة: AA
6 يونيو 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح ميرضيايف أن الدول المتقدمة والنامية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان تغضّ الطرف عن الوحشية في غزة.

وأضاف: "لا بد من وقف هذا العنف وبدء عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة حرة لتحقيق سلام مستقر ودائم في غزة".

وشدّد ميرضيايف على أن "كارثة غزة" تُعتبر نتيجة لعدم حلّ المشكلة الإسرائيلية-الفلسطينية بعد.

وذكر أن القضية الفلسطينية جوهر منطقة الشرق الأوسط برمتها، مؤكداً أن أوزبكستان تدعم المبادرات العادلة للرئيس التركي في ما يتعلق بفلسطين من كل النواحي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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