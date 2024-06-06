سياسة
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إسرائيل تعارض مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن لإنهاء حرب غزة
أبلغت إسرائيل، الخميس، الولايات المتحدة رفضها المقترح الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
إسرائيل تعارض مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن لإنهاء حرب غزة
قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة / صورة: AFP
6 يونيو 2024

والاثنين الماضي، قدمت واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة. وعادت لتسلم المجلس نسخة معدلة منه، اليوم.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أبلغ نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد "معارضة إسرائيل لمشروع القرار المقترح".

وأوضحت الهيئة أن النص الأخير للمشروع "يدعو حماس وإسرائيل إلى تنفيذ المقترح دون تأخير ودون شروط"، في حين "دعت مسودة سابقة للمشروع حماس فقط إلى قبول المقترح".

كما جاء في النسخة الأخيرة من المشروع أن الولايات المتحدة "تعارض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الوضع القائم في غزة".

والجمعة الماضية، تحدّث الرئيس الأمريكي خلال خطاب بالبيت الأبيض، عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل "تبادلاً للأسرى" بأول مرحلتين، و"إدامة وقف إطلاق النار" بالمرحلة الثانية، و"إعادة إعمار غزة" بالمرحلة الثالثة.

وفي بيان عقب الخطاب مباشرة، أكّدت حماس أنها "ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الكامل من غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادّة للأسرى، وتكثيف الإغاثة".

بينما وصف نتنياهو ما عرضه بايدن في خطابه بأنه "غير دقيق"، وقال في تصريحات صحفية، يوم الاثنين: "لم أوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح" كما قال الرئيس الأمريكي، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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