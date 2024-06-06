سياسة
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صور | مهرجان الرياضات التقليدية ينطلق في نسخته السادسة في إسطنبول
شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، انطلاق فاعليات النسخة السادسة من المهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، الذي ينظّمه "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية".
صور | مهرجان الرياضات التقليدية ينطلق في نسخته السادسة في إسطنبول
فاعليات النسخة السادسة من المهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، تنطلق من إسطنبول / صورة: AA
6 يونيو 2024

وحضر مراسم افتتاح المهرجان الذي يستمر 4 أيام، رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان، ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكن باك، ومسؤولون آخرون من مختلف البلدان.

وقال أردوغان، في كلمة خلال الافتتاح: "إن المهرجان سيُظهر لثقافات العالم الثراء الثقافي للأناضول من خلال الرياضات التقليدية والعادات والثقافة التركية إلى جانب الفنون والموسيقى التقليدية المتوارثة".

وأوضح أنه سيكون في المهرجان قسم خاص بفلسطين التي تتعرض لهجوم إسرائيلي، وسيجري تقديم الثقافة الفلسطينية وتأكيد، للعالم أجمع، حق أطفال فلسطين في اللعب.

أنشطة للأطفال وذوي الإعاقة

وستشهد النسخة السادسة من المهرجان فاعليات متنوعة خاصة للأطفال وذوي الإعاقة، وسيتمكن الأطفال من قضاء أوقات ممتعة مع الرياضات والألعاب التقليدية في المهرجان.

ومن المتوقع أن تضيف الفاعليات الخاصة والمسابقات والأنشطة المسرحية لذوي الإعاقة رونقاً إضافياً للمهرجان .

وسيجري توفير فرصة ركوب الخيل وبطولة المانغالا للمعاقين بصرياً، وورش عمل وفاعليات ينظمها الفنانون من ذوي الإعاقة.

وسيقدم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية نكهات من المطابخ العالمية للمشاركين في المهرجان، بالإضافة إلى عروض خيول قره باغ الأذربيجانية وحرف يدوية.

مسابقة للتصوير

وضمن نطاق فاعليات المهرجان، ستقام مسابقة للتصوير الفوتوغرافي.

وسينظم المسابقة الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ضمن نطاق المهرجان بالتعاون مع الاتحاد التركي لفنون التصوير الفوتوغرافي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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