وقال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لازاريني، أمس الخميس: "نعيش يوماً مروّعاً جديداً جرّاء قصف إسرائيلي دون سابق إنذار لمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح".

وفي معرض تعليقه على مجزرة بمدرسة للأونروا تؤوي نازحين فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أكّد لازاريني في منشور على "إكس" أن "مهاجمة أو استهداف أو استخدام مباني الأمم المتحدة لأغراض عسكرية يمثل تجاهلاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي".

وعلّق لازاريني على القصف بأن "مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحوّلت إلى هدف للهجوم"، مضيفاً: "هذه المرة في النصيرات، شنت القوات الإسرائيلية هجوماً دون سابق إنذار للنازحين أو الأونروا.. ما أدّى إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة عديدين".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن "الادعاءات الإسرائيلية بأن جماعات مُسلّحة ربما كانت موجودة داخل الملجأ صادمة"، مستدركاً بالقول: "لكننا غير قادرين على التحقق من صحة هذه الادعاءات".

وأشار لازاريني إلى أنه "منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استُهدِف أكثر من 180 مبنى تابعاً للأونروا، وقُتل أكثر من 450 نازحاً نتيجة لذلك". وبهدف تفادي الهجمات، قال لازاريني إن "الأونروا تشارك إحداثيات جميع مرافقها (بما في ذلك هذه المدرسة) مع الجيش الإسرائيلي وأطراف النزاع الأخرى".

واختتم مفوض الأونروا بالقول إن "استهداف مباني الأمم المتحدة أو استخدامها لأغراض عسكرية لا يمكن أن يصبح قاعدة جديدة"، مشدداً على ضرورة "توقف هذا الأمر، ومحاسبة الجناة".

من جهته، علّق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، مساء الخميس، على منشور لازاريني بأن القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات يُعدّ "مأساة أخرى تثبت أنه لا مكان آمن للمدنيين في غزة"، مشدداً على "وجوب احترام قواعد الحرب وحماية المدنيين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 40 شخصاً بينهم 14 طفلاً و9 سيدات جراء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مدرسة لوكالة "الأونروا" تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي توشك على دخول شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.