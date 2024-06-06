وأفاد شهود عيان بأن "طواقم الدفاع المدني في غزة انتشلت 5 شهداء بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، جرّاء قصف طائرة إسرائيلية لمبنى تابع للبلدية وسط القطاع"، وفقاً للأناضول. وأوضح الشهود أن الشهداء نُقِلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

فيما نعت "وزارة الحكم المحلي" في قطاع غزة، "الشهيد المغاري"، الذي قُتِل بقصف إسرائيلي على مبنى تابع للبلدية في مخيم النصيرات. وقالت في بيان: "بأصدق معاني الحزن ومشاعر المواساة تنعى وزارة الحكم المحلي إياد المغاري رئيس بلدية النصيرات الذي قُتِل بقصف من طائرات الاحتلال".

وتأتي هذه الغارة بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 40 شخصاً بينهم 14 طفلاً و9 سيدات جراء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مدرسة لوكالة "الأونروا" تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.