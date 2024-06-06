سياسة
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صحيفة بريطانية: حزب العمال قد يتعهد بالاعتراف بفلسطين في برنامجه الانتخابي
نقلت صحيفة الغارديان، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهُّداً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.
صحيفة بريطانية: حزب العمال قد يتعهد بالاعتراف بفلسطين في برنامجه الانتخابي
زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر قال إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام / صورة: Reuters
6 يونيو 2024

وقالت الصحيفة إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت في 4 يوليو/تموز المقبل، سيتعهّد أيضاً بضمان عدم معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من "دولة مجاورة".

وقال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، الشهر الماضي إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن بريطانيا قد تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون "تقدّماً لا رجعة فيه" نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقاً لتقارير في ذاك الوقت.

ويشبه تعهد حزب العمال فيما يبدو تصريح كاميرون في جوهره، لكن إدراجه في البرنامج الانتخابي قد يساعد في استرضاء بعض الناخبين الذين انتقدوا موقف الحزب من الحرب في غزة.

وجاء في تقرير الصحيفة إن اللمسات الأخيرة على البرنامج ستوضع في اجتماع مع النقابات العمالية، اليوم الجمعة، وسيُقدّم يوم الخميس المقبل.

ولم يرد حزب العمال بعد على طلب رويترز للتعليق.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج الشهر الماضي رسمياً بالدولة الفلسطينية في مسعى لتحفيز جهود وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل على غزة، كما اعترفت سلوفينيا رسمياً بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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