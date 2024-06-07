سياسة
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غوتيريش "يدين بشدة" الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص بالسودان
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" الهجوم الذي أفادت تقارير بأنّ قوات الدعم السريع شنّته على قرية في ولاية الجزيرة بوسط السودان وخلّف "أكثر من 100 قتيل".
غوتيريش "يدين بشدة" الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص بالسودان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يدين بشدة" الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص بالسودان / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان، أمس الخميس، إنّ "الأمين العام يدين بشدّة الهجوم الذي يُزعم أن قوات الدعم السريع شنّته ضد قرية ود النورة بولاية الجزيرة ويُزعم أنه خلّف أكثر من 100 قتيل"، وأضاف أن الأمين العام يدعو طرفي النزاع إلى الامتناع عن شنّ أيّ هجمات ضدّ المدنيين.

وحسب "لجنة المقاومة" بولاية الجزيرة، وهي واحدة من مجموعات عدّة في أنحاء السودان اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيّدة للديمقراطية، فإنّ هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة "راح ضحيته ما يزيد على 104 من الشهداء وفق تواصل أولي مع أهالي القرية".

وأدّت الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل آلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجُنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

لكنّ حصيلة قتلى الحرب لا تزال غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها قد تصل إلى "150 ألفاً"، وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو. كذلك، أدّت الحرب الى معاناة 18 مليون سوداني من نقص الغذاء الحاد، منهم خمسة ملايين على حافة الجوع.

وفي بيانه أكّد دوجاريك أنّ الأمين العام "يشعر بقلق عميق إزاء المعاناة الهائلة للشعب السوداني بسبب استمرار الأعمال العدائية"، مشيراً إلى أن غوتيريش يكرر دعوته "لإسكات الأسلحة في جميع أنحاء السودان وسلوك الطريق المؤدّي إلى سلام دائم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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