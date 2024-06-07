وتتضمن التعديلات الروسية دعوة كل من حماس وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تلتزمه جميع الأطراف، وفقاً لمصادر دبلوماسية لوكالة رويترز.

وأضافت أن موسكو تريد أيضاً أن تؤكد المسودة بأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة ما دامت المفاوضات مستمرة بشأن المرحلة الثانية.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الجزائر الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن أبدت عدم استعدادها لدعم مسودة القرار الأمريكي.

والاثنين الماضي، قدمت واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، قدمت نسخة معدلة منه إلى مجلس الأمن، الأربعاء الماضي.

وترحب مسودة القرار الأمريكي بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار وتصفه بأنه "مقبول" لإسرائيل، و"تدعو حماس إلى قبوله أيضاً، وتحث الطرفين على التنفيذ الكامل لبنوده من دون تأخير أو شرط".

وجاء فيها بعض تفاصيل المقترح مثل "وقف كامل وشامل لإطلاق النار" في قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى، و"وقف دائم للأعمال القتالية" في المرحلة الثانية "بناء على اتفاق الطرفين".

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، أمس الخميس، إنّ سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أبلغ نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد "معارضة إسرائيل لمشروع القرار المقترح".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثّرة، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.