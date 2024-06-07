سياسة
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غوتيريش يحذّر من عواقب مدمّرة لتوسّع الهجمات بين إسرائيل وحزب الله
دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف الهجمات المتبادلة بين تل أبيب وحزب الله على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، معرباً عن قلقه من خطر نشوب "صراع أوسع نطاقاً تكون له عواقب مدمّرة على المنطقة".
غوتيريش يحذّر من عواقب مدمّرة لتوسّع الهجمات بين إسرائيل وحزب الله
غوتيريش يحذّر من اتّساع النزاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل   / صورة: AFP
7 يونيو 2024

وقال المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إنّه "مع استمرار تبادل إطلاق النار حول الخط الأزرق، فإنّ الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف عاجل لإطلاق النار".

وأضاف أنّ غوتيريش يخشى أن "يؤدّي تبادل إطلاق النار هذا إلى نزاع أوسع نطاقاً تكون عواقبه وخيمة على المنطقة"، وأبدى أسفه "لأنّنا فقدنا بالفعل مئات الأرواح، ونزح عشرات الآلاف، ودُمرت منازل وسبل عيش على جانبي الخط الأزرق".

والخط الأزرق الذي رسّمته الأمم المتّحدة بين لبنان وإسرائيل في العام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، هو خط مؤقت يقوم مقام الحدود بين البلدين.

وتصاعدت وتيرة التبادل اليومي لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في الأيام الأخيرة، في خضمّ الحرب في الدائرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكّد الأربعاء الماضي أنّ إسرائيل "مستعدّة لعملية مكثّفة للغاية" على حدودها الشمالية، إذ أدّى إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من التشكيل اللبناني من جنوب لبنان إلى اندلاع حرائق عديدة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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