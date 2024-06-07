وقال ناشطون سودانيون ضمن ما يسمى "لجان مقاومة كرري" في بيان اليوم الجمعة على منصات التواصل الاجتماعي إن "قوات الدعم السريع (شبه العسكرية) قصفت الخميس أم درمان"، بينما لم يصدر أي توضيح من القوات شبه العسكرية والجيش السوداني.

وأوردت مصادر حقوقية سودانية أن القصف طال عدداً من الأحياء السكنية في أم درمان، مضيفة أن الضحايا من القتلى والمصابين وصلوا منذ أمس إلى مستشفى النو التعليمي في المدينة، مضيفة أن "حصر القتلى والجرحى لا يزال مستمراً في بقية المناطق بأم درمان".

وتشكلت "لجان المقاومة" في السودان عام 2019، وتعمل في ظل الحرب الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي دخلت عامها الثاني، على توفير الخدمات للسكان المحليين، بما يشمل توفير الماء والطعام.

ومنذ مارس/آذار الماضي، فرض الجيش السوداني سيطرته على أجزاء واسعة من أم درمان، بينما لا تزال قوات الدعم السريع شبه العسكرية توجد في مناطق محدودة بغرب وجنوب المدينة.

وخلفت الحرب في السودان، التي بدأت، منتصف أبريل/نيسان 2023، نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة، ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الإفريقي تارة وكل من السعودية والولايات المتحدة تارة أخرى في إنهاء تلك الحرب، التي دخلت عامها الثاني، تاركة البلاد في وضع إنساني مترد.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.