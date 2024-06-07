سياسة
2 دقيقة قراءة
السودان.. قتلى وجرحى في "قصف مدفعي" على أم درمان
قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب نحو 50 في قصف "مدفعي عنيف" على مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما أفادت مصادر حقوقية محلية.
السودان.. قتلى وجرحى في "قصف مدفعي" على أم درمان
بدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

وقال ناشطون سودانيون ضمن ما يسمى "لجان مقاومة كرري" في بيان اليوم الجمعة على منصات التواصل الاجتماعي إن "قوات الدعم السريع (شبه العسكرية) قصفت الخميس أم درمان"، بينما لم يصدر أي توضيح من القوات شبه العسكرية والجيش السوداني.

وأوردت مصادر حقوقية سودانية أن القصف طال عدداً من الأحياء السكنية في أم درمان، مضيفة أن الضحايا من القتلى والمصابين وصلوا منذ أمس إلى مستشفى النو التعليمي في المدينة، مضيفة أن "حصر القتلى والجرحى لا يزال مستمراً في بقية المناطق بأم درمان".

وتشكلت "لجان المقاومة" في السودان عام 2019، وتعمل في ظل الحرب الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي دخلت عامها الثاني، على توفير الخدمات للسكان المحليين، بما يشمل توفير الماء والطعام.

ومنذ مارس/آذار الماضي، فرض الجيش السوداني سيطرته على أجزاء واسعة من أم درمان، بينما لا تزال قوات الدعم السريع شبه العسكرية توجد في مناطق محدودة بغرب وجنوب المدينة.

وخلفت الحرب في السودان، التي بدأت، منتصف أبريل/نيسان 2023، نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة، ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الإفريقي تارة وكل من السعودية والولايات المتحدة تارة أخرى في إنهاء تلك الحرب، التي دخلت عامها الثاني، تاركة البلاد في وضع إنساني مترد.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us