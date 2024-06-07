سياسة
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زيلينسكي يلتقي بايدن وماكرون.. ويحصل على طائرات الميراج و225 مليون دولار
يلتقي الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاءات منفصلة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، ومن المرتقب أن يكون الدعم العسكري لكييف على رأس الأجندة.
زيلينسكي يلتقي بايدن وماكرون.. ويحصل على طائرات الميراج و225 مليون دولار
الرئيس الأوكراني زيلينسكي يلقي خطاباً في البرلمان الفرنسي / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

وهذه المرة الأولى التي تجري فيها محادثة مباشرة بين الرئيس الأمريكي والأوكراني منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما تعطل إقرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بفعل معارضة الحزب الجمهوري في الكونغرس.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تقديم الولايات المتحدة لحزمة مساعدات بأسلحة تصل قيمتها إلى 225 مليون دولار، وقالت مصادر أمريكية إن الحزمة تشمل مجموعة من الأسلحة أهمها قذائف مدفعية وصواريخ للدفاع الجوي.

وتأتي الحزمة في ظل مساعي كييف للدفاع عن مدينة خاركيف بعد هجوم بدأته موسكو في العاشر من مايو/أيار الماضي وسيطرت خلاله على بعض القرى في المنطقة.

ويجتمع الرئيسان للمرة الثانية الأسبوع المقبل على هامش مؤتمر مجموعة الدول الصناعية السبع المقرر عقدها في إيطاليا، والتي سوف تناقش استخدام الأصول الروسية التي جُمدت بعد الحرب على أوكرانيا في مسعى لتوفير 50 مليار دولار لكييف.

وغيّر بايدن موقفة الأسبوع الماضي وسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية التي زودها بها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا تدعم الهجوم على خاركيف، وقال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر في واشنطن أمس الخميس إن الولايات المتحدة تحاول تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة.

طائرات الميراج لكييف

في السياق، أعلن إيمانويل ماكرون، خلال لقائه مع التليفزيون الفرنسي أمس الخميس، أن باريس ستنقل طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى كييف، وقال إن لقاء سيجمعه، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني في قصر الإليزيه في باريس.

وأضاف ماكرون: "غداً سنطلق تعاوناً جديداً ونعلن عن نقل طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000 إلى أوكرانيا".

بينما لم تحدد أي من المؤسسات الفرنسية حتى هذه اللحظة عدد الطائرات التي سوف تحصل على أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إن عملية التسليم "تحتاج عادة إلى ما بين خمسة وستة أشهر. لذا بحلول نهاية العام سيكون هناك طيارون. وسيجري تدريب الطيارين في فرنسا".

بالإضافة إلى تدعيم سلاح الجو الأوكراني أعلن ماكرون أن فرنسا ستجهز وتدرب لواء كاملاً من 4500 جندي أوكراني.

ويشارك الرئيس الأوكراني في احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال "النورماندي"، الذي أجرته قوات الحلفاء ضد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ويشارك في الفاعليات عدد من رؤساء الدول الغربية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو

مصدر:TRT عربي - وكالات
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