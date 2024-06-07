سياسة
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الثامنة إلى المنطقة.. إعلام عبري: بلينكن يزور إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل
تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن توقعات بأن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وستكون الزيارة الثامنة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الثامنة إلى المنطقة.. إعلام عبري: بلينكن يزور إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل
زيارة بلينكن لإسرائيل ستكون الثامنة له إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة إنه "من المتوقع أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية عدم النجاح في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة) وإنهاء الحرب".

وأضافت: "ستكون هذه هي الزيارة الثامنة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، إذ كانت زيارته الأخيرة هنا في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لمنع عملية (إسرائيلية) واسعة النطاق في رفح". وتابعت: "ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فور وصوله إسرائيل، ولم يُعلن عن لقاءات أخرى حتى الآن".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الإدارة الأمريكية تستثمر كل طاقتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الهدوء في الجبهتين الجنوبية (غزة) والشمالية (لبنان)، على الأقل حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وتأتي الزيارة غداة إعلان هيئة البث العبرية رفض إسرائيل، أمس الخميس، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بخصوص مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام، بدعوى أنه يدعو تل أبيب إلى تنفيذ المقترح "من دون تأخير أو شروط" و"يعارض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الوضع القائم في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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