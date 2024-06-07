سياسة
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ناشطون إسرائيليون يطالبون الحكومة الألمانية بوقف صادرات الأسلحة لتل أبيب
احتجت مجموعة من الناشطين الإسرائيلين، اليوم الجمعة، أمام سفارة برلين في تل أبيب لمطالبة الحكومة الألمانية بوقف صادرات الأسلحة، وحملوا عند مدخل السفارة لافتات كُتب عليها: "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أليس لديكم ما يكفي من الدماء على أيديكم؟".
ناشطون إسرائيليون يطالبون الحكومة الألمانية بوقف صادرات الأسلحة لتل أبيب
ناشطون إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة لتل أبيب / صورة: AA
7 يونيو 2024

وأفادت تقارير وسائل الإعلام باعتقال 5 أشخاص، بينما تحاول الشرطة إبعاد المحتجين بالقوة من المنطقة، بينما جاء في البيان المكتوب الذي قدمه الناشطون بعد الاحتجاج أن إسرائيل استخدمت أسلحة ألمانية في المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة.

كما بعث المحتجون الذين حملوا أيضاً لافتة كُتب عليها: "كونوا على الجانب الصحيح من التاريخ لمرة واحدة"، رسالة إلى سفير ألمانيا، شتيفن سيبرت، يطالبون فيها إدارة برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

يشار إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي استوردت منها إسرائيل الأسلحة العام الماضي بنسبة 47%.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت قرابة 120 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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