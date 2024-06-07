ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف، اليوم الجمعة، قوله إن "ماكرون يظهر دعماً مطلقاً لنظام كييف ويعلن الجهوزية لمشاركة فرنسا المباشرة في النزاع العسكري"، مضيفاً "نعتبر تلك التصريحات استفزازية جداً، وتؤجج التوترات في القارة ولا تؤدي إلى أي ما هو إيجابي".

ورفض ماكرون استبعاد نشر قوات في أوكرانيا رغم امتناع أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي عن ذلك، وتنديد غاضب من موسكو التي قالت الثلاثاء الماضي إنها ستعتبر أي مدربين أجانب يُرسلون إلى أوكرانيا "أهدافاً مشروعة" لضرباتها.

في السياق، أعلن إيمانويل ماكرون، خلال لقائه مع التليفزيون الفرنسي أمس الخميس، أن باريس ستنقل طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى كييف، وقال إن لقاء سيجمعه، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني في قصر الإليزيه في باريس.

وأضاف ماكرون: "غداً سنطلق تعاوناً جديداً ونعلن عن نقل طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000 إلى أوكرانيا".

بينما لم تحدّد أي من المؤسسات الفرنسية حتى هذه اللحظة عدد الطائرات التي سوف تحصل عليها أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إن عملية التسليم "تحتاج عادة إلى ما بين خمسة وستة أشهر. لذا بحلول نهاية العام سيكون هناك طيارون. وسيجري تدريب الطيارين في فرنسا".

بالإضافة إلى تدعيم سلاح الجو الأوكراني أعلن ماكرون أن فرنسا ستجهز وتدرب لواء كاملاً من 4500 جندي أوكراني.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.