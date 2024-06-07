سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا: تصريحات ماكرون حول أوكرانيا تؤجّج التوترات في أوروبا
قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة "تؤجّج" التوترات في أوروبا وتظهر أنه "يحضّر فرنسا للاضطلاع بدور مباشر" في أوكرانيا، بعدما وعد بتسليم طائرات ميراج لكييف والمساعدة في تدريب طياريها.
روسيا: تصريحات ماكرون حول أوكرانيا تؤجّج التوترات في أوروبا
الرئيس الفرنسي التقى نظيره الأوكراني في ذكرى "إنزال النورماندي" / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف، اليوم الجمعة، قوله إن "ماكرون يظهر دعماً مطلقاً لنظام كييف ويعلن الجهوزية لمشاركة فرنسا المباشرة في النزاع العسكري"، مضيفاً "نعتبر تلك التصريحات استفزازية جداً، وتؤجج التوترات في القارة ولا تؤدي إلى أي ما هو إيجابي".

ورفض ماكرون استبعاد نشر قوات في أوكرانيا رغم امتناع أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي عن ذلك، وتنديد غاضب من موسكو التي قالت الثلاثاء الماضي إنها ستعتبر أي مدربين أجانب يُرسلون إلى أوكرانيا "أهدافاً مشروعة" لضرباتها.

في السياق، أعلن إيمانويل ماكرون، خلال لقائه مع التليفزيون الفرنسي أمس الخميس، أن باريس ستنقل طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى كييف، وقال إن لقاء سيجمعه، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني في قصر الإليزيه في باريس.

وأضاف ماكرون: "غداً سنطلق تعاوناً جديداً ونعلن عن نقل طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000 إلى أوكرانيا".

بينما لم تحدّد أي من المؤسسات الفرنسية حتى هذه اللحظة عدد الطائرات التي سوف تحصل عليها أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إن عملية التسليم "تحتاج عادة إلى ما بين خمسة وستة أشهر. لذا بحلول نهاية العام سيكون هناك طيارون. وسيجري تدريب الطيارين في فرنسا".

بالإضافة إلى تدعيم سلاح الجو الأوكراني أعلن ماكرون أن فرنسا ستجهز وتدرب لواء كاملاً من 4500 جندي أوكراني.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us