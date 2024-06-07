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"غالاكتيك 7".. رائد الفضاء التركي أتاسيفر ينطلق السبت في رحلة بحثية
يعتزم رائد الفضاء التركي توفا جيهانغير أتاسيفر الانطلاق غداً السبت، في رحلة "غالاكتيك 7" إلى الفضاء لإجراء 7 تجارب علمية.
"غالاكتيك 7".. رائد الفضاء التركي أتاسيفر ينطلق السبت في رحلة بحثية
رائد الفضاء التركي أتاسيفر ينطلق السبت في رحلة فضائية بحثية / صورة: AA
7 يونيو 2024

ومن المقرر أن يبدأ أتاسيفر رحلته البحثية دون المدارية من منشأة "سبيس بورت" بولاية نيو ماكسيكو الأمريكية عبر مركبة VSS Unity التابعة لشركة فيرجن غالاكتيك.

ومن المخطط أن تستغرق الرحلة قرابة ساعة ونصف، بداية من الصعود إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم عبر طائرة حاملة، ثم إلى ارتفاع 90 كيلومتراً عن طريق إشعال محرك المركبة الذي يعمل بالوقود الهجين.

وأشار أتاسيفر إلى أن الرحلة البحثية لمهمة علوم الفضاء التركية دون المدارية هي خطوة تدريبة أُسست باعتبارها جزءاً من مهمة "أسكيوم ميشين 3"، التي بدأت في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في أبريل/نيسان 2023 وستمتد إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال رائد الفضاء التركي: "لذلك فإنها تعتبر رحلة فضاء دون أي تكاليف مالية إضافية، وحولت وزارة الصناعة والتكنولوجيا ومؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية توبيتاك ووكالة الفضاء التركية هذه الخطوة التعليمية إلى مهمة علمية".

وأوضح أتاسيفر أنه سيتعرض لتسارع جاذبية بقوة 4.5 غيغا خلال الرحلة وسيصل إلى سرعة تعادل 3 أضعاف سرعة الصوت، مبيناً أنه سيدخل مرحلة السقوط الحر من لحظة انتهاء محرك الصاروخ من الاحتراق، قبل الوصول إلى أقصى ارتفاع.

وأضاف: "ثلاث من التجارب التي سنجريها ستكون على البذلة المصممة خصوصاً للرحلة، وبعد مرحلة السقوط الحر التي ستستمر حوالي 3 دقائق، ستعود مركبتنا إلى الغلاف الجوي".

ومطلع مايو/أيار الماضي أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أن رائد الفضاء توفا جيهانغير أتاسيفر سيجري رحلته البحثية دون المدارية في 8 يونيو/حزيران 2024 من منشأة "سبيس بورت" في ولاية نيوماكسيكو.

وجاءت تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي رفقة رائدَي الفضاء التركيَّين ألبر غزر أوجي وأتاسيفر في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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