سياسة
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في أقل من أسبوع.. مجموعات المستوطنين تهاجم بلدة برقا للمرة الثانية
هاجم مستوطنون إسرائيليون الجمعة، مزارع المواطنين الفلسطينيين في بلدة برقا في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا أراضيها للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
في أقل من أسبوع.. مجموعات المستوطنين تهاجم بلدة برقا للمرة الثانية
تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خصوصاً على حقول الزيتون التي تتعرض للحرق والتخريب / صورة: Reuters Archive
7 يونيو 2024

ووفقاً لعمدة البلدة صايل كنان أحرق المستوطنون الإسرائيليون ما يقرب من 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة والزيتون.

وأضاف كنان: "للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يشعل المستوطنون النيران".

والثلاثاء الماضي، اعتدت مجموعة من المستوطنين على الأراضي الزراعية في منطقة "عقبة بارك" في بلدة برقا، وحرقت أشجار الزيتون.

ولفت كنان الانتباه إلى أن اعتداءات المستوطنين في البلدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول "تصاعدت وتنوعت بين مهاجمة الناس والمنازل وقطع الأشجار ومنع الوصول للحقول وحرق مزروعات".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، إلى استشهاد 531 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 9 آلاف و40، وفق مصادر فلسطينية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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