ثقافة
2 دقيقة قراءة
الحكومة اليمنية: جماعة الحوثي تعتقل 15 يمنياً يعملون في منظمات دولية
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثي باعتقال ما لا يقل عن خمسة عشر موظفاً يمنياً يعملون في منظمات دولية بينها الأمم المتحدة.
الحكومة اليمنية: جماعة الحوثي تعتقل 15 يمنياً يعملون في منظمات دولية
داهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي، منازل ومكاتب عاملين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر. / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

وقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمينية أن افراداً من مخابرات جماعة الحوثي اعتقلوا تسعة موظفين في الأمم المتحدة وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من المداهمات أمس الخميس في مدينة صنعاء.

وداهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر عن الأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الوطني أي تعليق، فيما قالت الحكومة اليمنية إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين يعملون في مكتب حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية.

وأوقفت السفارة الأمريكية أعمالها في مدينة صنعاء منذ العام 2014، وتحتجز جماعة الحوثي نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأمريكية في صنعاء منذ ثلاث سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us