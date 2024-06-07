وقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمينية أن افراداً من مخابرات جماعة الحوثي اعتقلوا تسعة موظفين في الأمم المتحدة وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من المداهمات أمس الخميس في مدينة صنعاء.

وداهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر عن الأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الوطني أي تعليق، فيما قالت الحكومة اليمنية إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين يعملون في مكتب حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية.

وأوقفت السفارة الأمريكية أعمالها في مدينة صنعاء منذ العام 2014، وتحتجز جماعة الحوثي نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأمريكية في صنعاء منذ ثلاث سنوات.