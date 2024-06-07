وأفاد بيان لوزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الجمعة، بأن المناورات تضمنت تنفيذ قوات مموهة اقتحامات مفاجئة على مناطق العدو.

كما شملت المناورات التي انطلقت في 4 يونيو/حزيران، إجراء تدريبات على تعطيل مركز القيادة وأدوات الاتصال للعدو وتحييد قوته البشرية.

وأكد البيان أن جميع العناصر المشاركين بالمناورات أدوا مهامهم بشكل ناجح.

وتهدف المناورات التي تقام كل عام منذ 2009، إلى تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة للدول المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات المتبادلة وكذلك تحسين قدرتها على العمل معا.ً​​​​​​​