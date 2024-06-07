سياسة
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مشاركة تركية بمناورات "نسر القوقاز 2024" في أذربيجان
تتواصل في أذربيجان مناورات عسكرية مشتركة تحمل اسم "نسر القوقاز 2024"، وتضم قوات خاصة من تركيا وجورجيا.
مشاركة تركية بمناورات "نسر القوقاز 2024" في أذربيجان
تتواصل مناورات "نسر القوقاز 2024" في أذربيجان بمشاركة تركيا / صورة: AA
7 يونيو 2024

وأفاد بيان لوزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الجمعة، بأن المناورات تضمنت تنفيذ قوات مموهة اقتحامات مفاجئة على مناطق العدو.

كما شملت المناورات التي انطلقت في 4 يونيو/حزيران، إجراء تدريبات على تعطيل مركز القيادة وأدوات الاتصال للعدو وتحييد قوته البشرية.

وأكد البيان أن جميع العناصر المشاركين بالمناورات أدوا مهامهم بشكل ناجح.

وتهدف المناورات التي تقام كل عام منذ 2009، إلى تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة للدول المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات المتبادلة وكذلك تحسين قدرتها على العمل معا.ً​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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