وشددت مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا لسان جولييت توما، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة على أن "مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين".

كما طالبت المسؤولة الأممية بـ"إجراء تحقيقات في كل الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها".

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف "مدرسة أسماء" التابعة لوكالة الأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وهذه المدرسة الثانية التي يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال يومين، غداة ارتكابه مجزرةً أمس الخميس، بمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أسفر القصف الإسرائيلي على مدرسة النصيرات عن 40 شهيداً بينهم 14 طفلاً و9 نساء وإصابة 74 نازحاً منهم 23 طفلاً و18 امرأة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.