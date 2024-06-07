سياسة
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"حصار مطبق على غزة".. الاحتلال يستكمل سيطرته على محور فيلادلفيا
وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، توغله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مستكملاً السيطرة على "محور فيلادلفيا"، ومطبقاً الحصار بالكامل على القطاع.
"حصار مطبق على غزة".. الاحتلال يستكمل سيطرته على محور فيلادلفيا
خيام النازحين الفلسطينيين في رفح / صورة: AFP
7 يونيو 2024

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال تقدم غرباً وصولاً إلى شاطئ البحر، ليسيطر بذلك على كامل محور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر، تزامناً مع قصف عنيف يشنه على المنازل غربي رفح، مسفراً عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وذكر الشهود، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتمركز حالياً في شارع الرشيد على شاطئ البحر أقصى غربي مدينة رفح، وتتجول في منطقة القرية السويدية، وأن قناصة إسرائيليين يعتلون مباني مرتفعة ويطلقون النار على كل من يتحرك بالمنطقة.

وأجبرت العملية العسكرية وأصوات الدبابات والقذائف والقصف العنيف معظم الفلسطينيين بالمناطق الغربية لمدينة رفح على النزوح إلى مدينتَي خان يونس ودير البلح.

وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال السيطرة عملياتياً (بالنار) على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

وتعني سيطرة إسرائيل "عملياً" على كامل محور فيلادلفيا قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر رسمياً، وإطباق حصارها العسكري على كامل القطاع.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر كرم أبو سالم إلى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب "اتفاق فيلادلفيا"، الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

فبموجب هذا الاتفاق، انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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