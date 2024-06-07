سياسة
3 دقيقة قراءة
السودان.. مقتل 35 طفلاً بـ"مجزرة ود النورة" و10 ملايين نازح داخل البلاد
تجددت الاشتباكات العنيفة بمدينة الفاشر غربي السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أوقع 4 قتلى، فيما أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 35 طفلاً في "مجزرة ود النورة"، وكشفت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في السودان قد يتجاوز عشرة ملايين.
السودان.. مقتل 35 طفلاً بـ"مجزرة ود النورة" و10 ملايين نازح داخل البلاد
أشخاص يفرون من العنف في غرب دارفور، يعبرون الحدود إلى أدري، تشاد، / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

وذكر شهود عيان أن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة دارت بين الجيش والدعم السريع اليوم الجمعة، في شمال وشرق الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت التنسيقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور (غير حكومية) في بيان، إن "معسكر أبو شوك للنازحين شمال الفاشر تعرض لقصف عشوائي (لم تحدد طبيعته) من قوات الدعم السريع"، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن مقتل 4 نازحين.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي تشهد الفاشر اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع رغم تحذيرات دولية من تداعيات المعارك في تلك المدينة، التي تعد مركزاً للعمليات الإنسانية في كل ولايات دارفور.

مقتل 35 طفلاً

في سياق متصل اتهمت نقابة أطباء السودان اليوم الجمعة، قوات الدعم السريع بقتل أكثر من 80 مواطناً، بينهم 35 طفلاً، في الهجوم على قرية "ود النورة" بولاية الجزيرة وسط البلاد قبل يومين.

وقالت نقابة أطباء السودان (غير حكومية) في بيان: "قتلت قوات الدعم السريع الأربعاء أكثر من 80 مواطناً، بينهم 35 طفلاً، بدم بارد، خلال هجوم شنّته على قرية ود النورة".

وفجر الخميس اتهم مجلس السيادة السوداني في بيان، قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة" في ود النورة، راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، قبل أن تتحدث الخارجية السودانية لاحقاً عن ارتفاع عدد قتلى الـ"مجزرة" إلى 180. وهذه الأرقام أعلى بكثير من الرقم الذي أوردته نقابة أطباء السودان.

10 ملايين نازح

من جهة أخرى قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن عدد النازحين داخليّاً في السودان بسبب الصراع قد يتجاوز قريباً عشرة ملايين شخص، في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وقال محمد رفعت رئيس بعثة المنظمة للسودان: "ما حجم المعاناة والخسائر البشرية التي يجب أن يتكبدها شعب السودان قبل أن ينتبه العالم؟ أليس عشرة ملايين نازح داخليّاً كافين لدفع العالم إلى التحرك العاجل؟"، مشيراً إلى أن "حياة كل واحد من العشرة ملايين نازح تمثّل مأساة إنسانية شديدة تتطلب اهتماماً عاجلاً".

ورصدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع وجود 9.9 مليون نازح داخلياً في أنحاء السودان، وتقول إنه كان هناك بالفعل 2.8 مليون نازح داخلياً قبل الحرب.

وتحذّر وكالات الأمم المتحدة من أن السودان معرَّض لـ"خطر مجاعة وشيك" في ظل معاناة نحو 18 مليون شخص من الجوع الشديد، بينهم 3.6 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us