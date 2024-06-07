سياسة
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بعد انهياره قبل أيام.. "سنتكوم" تعيد تركيب الرصيف العائم قبالة ساحل غزة
أعلن الجيش الأمريكي إعادة تركيب الرصيف العائم المؤقت قبالة ساحل غزة، لمواصلة نقل المساعدات الإغاثية للقطاع الفلسطيني المحاصَر.
بعد انهياره قبل أيام.. "سنتكوم" تعيد تركيب الرصيف العائم قبالة ساحل غزة
إعادة إنشاء الرصيف العائم المؤقَّت قبالة ساحل غزة (المصدر: US Military) / Others
7 يونيو 2024

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان اليوم الجمعة: "في نحو الساعة 2:15 بعد الظهر (بتوقيت غزة) بتاريخ 7 يونيو/حزيران الجاري، نجحنا في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، الذي انهار وسط الأمواج الهائجة أواخر الشهر الماضي".

وأضاف البيان أن "إعادة إنشاء الرصيف ستسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان غزة بشدة".

وأشارت "سنتكوم" إلى أنها "ستعمل في الأيام المقبلة على تسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ".

وفي 17 مايو/أيار الماضي أعلنت "سنتكوم" افتتاح الرصيف البحري على ساحل غزة، ولكن سرعان ما انهار جراء الأمواج بعد أسبوع من تشغيله، وانفصلت أجزاء منه ووصلت إلى شاطئ مدينة أسدود.

وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو "خدمة لمصالح سياسية خفية" لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما تصوّره واشنطن وتل أبيب من أنه "خطوة إنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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