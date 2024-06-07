سياسة
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سيُجري 7 تجارب بحثية.. بدء العد التنازلي لرحلة رائد الفضاء التركي الثاني
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر الجمعة، بدء العد التنازلي لرحلة رائد الفضاء التركي الثاني توفا جيهانغير أتاسيفر، الذي سيُجري 7 تجارب تساهم في أبحاث الفضاء المأهولة.
سيُجري 7 تجارب بحثية.. بدء العد التنازلي لرحلة رائد الفضاء التركي الثاني
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر بين رائدَي الفضاء التركيَّين وزير ألبير غزر أوجي وتوفا جيهانغير أتاسيفر / صورة أرشيفية: AA
7 يونيو 2024

وأشار كاجر في منشور عبر منصة إكس الجمعة، إلى أن رحلة الفضاء التي سيُجرِيها ثاني رائد فضاء تركي، توفا جيهانغير أتاسيفر، ستبدأ غداً السبت في تمام الساعة 17:00 (14.00 تغ).

وقال: "إنها آخر 24 ساعة. ترسل تركيا رائدها الثاني إلى الفضاء. هذه المرة، المهمة هي رحلة بحثية دون مدارية، وسيُجري توفا جيهانغير أتاسيفر 7 تجارب تساهم في أبحاث الفضاء المأهولة".

من جهته قال أتاسيفر في منشور عبر إكس: "ساعدتنا رحلات الاندماج التجريبية التي نفّذناها على إجراء اختبارات مهمة لتجاربنا قبل المهمة الفضائية، وأيضاً على اكتساب الألفة مع الظروف الديناميكية. الرحلة التالية ستكون إلى الفضاء".

بدورها، نشرت شركة "فيرجن غالاكتيك"، منفذة الرحلة الفضائية، فيديو عن تدريب الطاقم "غالاكتيك 07" الذي يضم أتاسيفر على تحمُّل قوى الجاذبية والتدريب داخل المركبة، ما أعطى الطاقم فكرة عما سيواجهونه خلال الرحلة الفضائية.

وأكدت وكالة الفضاء التركية "TUA" في منشور، أن مهمة العلوم الفضائية التركية تستمر من حيث توقفت، وقالت: "يبدأ ثاني رائد فضاء تركي، توفا جيهانغير أتاسيفر، مهمة بحثية دون مدارية لتنفيذ 7 تجارب علمية مختلفة".

ونشر معهد توبيتاك لأبحاث تكنولوجيا الفضاء رابطاً في حسابه على محرّك الفيديوهات يوتيوب، مؤكداً أن الجميع سيتمكنون من متابعة رحلة ثاني رائد فضاء تركي على الهواء مباشرة. (https://www.youtube.com/c/tubitak).

ويبدأ أتاسيفر رحلته البحثية دون المدارية من منشأة "سبيس بورت" بولاية نيو مكسيكو الأمريكية عبر مركبة "VSS Unity" التابعة لشركة "فيرجن غالاكتيك"، ومن المخطط أن تستغرق الرحلة قرابة ساعة ونصف، من الصعود إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم عبر طائرة حاملة، ثم إلى ارتفاع 90 كيلومتراً عن طريق إشعال محرك المركبة الذي يعمل بالوقود الهجين.

تجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي أجرى في يناير/كانون الثاني الماضي 13 تجربة علمية خلال مهمة "أكسيوم ميشن 3" في محطة الفضاء الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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