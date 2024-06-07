سياسة
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الأمم المتحدة تدرج جيش الاحتلال بـ"قائمة العار" لانتهاكاته ضد الأطفال
أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة، إدراج جيشها رسمياً في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة بـ"قائمة العار"، فيما شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حادّاً على الأمم المتحدة ردّاً على القرار.
الأمم المتحدة تدرج جيش الاحتلال بـ"قائمة العار" لانتهاكاته ضد الأطفال
إدراج جيش الاحتلال في "قائمة العار" بالأمم المتحدة المرتبطة بالانتهاكات ضد الأطفال / صورة: AA
7 يونيو 2024

وتُعَدّ هذه المرة الأولى التي يُدرَج فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن هذه القائمة المعروفة إعلامياً بـ"قائمة العار" أو "القائمة السوداء".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تَلقَّى إخطاراً رسمياً من الأمين العامّ للأمم المتحدة بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير الأمين العامّ بشأن الأطفال في مناطق النزاع، باعتباره طرفاً في النزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال ولم يحمِهم".

وزعم أردان أن غوتيريش "يشجّع الإرهاب وأعمال كراهية لإسرائيل" عبر اتخاذه هذا القرار، حسب البيان ذاته.

من جانبه، شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على الأمم المتحدة، زاعماً أنها بقرارها هذا وضعت نفسها على "القائمة السوداء للتاريخ"، وادّعى في تدوينه عبر منصة إكس، أن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم".

و"قائمة العار" يرفقها الأمين العامّ للأمم المتحدة مُلحَقاً مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركّز أساساً على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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