وقال أتاسيفر خلال الاتصال إنه تلقى تدريباً مكثفاً ضمن الاستعدادات للمهمة الفضائية، معرباً عن تطلعه إلى اللحظة التي يكمل فيها مهمته ويعود إلى تركيا.

بدوره، أعرب الرئيس أردوغان عن تمنياته بالنجاح لأتاسيفر في مهمته.

ومن المقرر أن ينطلق أتاسيفر غداً السبت، في رحلة "غالاكتيك 7" إلى الفضاء لإجراء 7 تجارب علمية.

ومن المخطط أن تستغرق الرحلة قرابة 90 دقيقة، بداية الصعود إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم عبر طائرة حاملة، ثم إلى ارتفاع 90 كيلومتراً عن طريق إشعال محرك المركبة الذي يعمل بالوقود الهجين.

وسيُجري أتاسيفر 7 تجارب علمية ضمن نطاق الجاذبية الصغرى للأرض، وبعضها خاص بالجزيئات البيولوجية وتحليل الجينات والتغيرات الأيضية والتحليل الإشعاعي.