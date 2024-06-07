وأفاد شهود عيان بأن الطواقم الطبية والدفاع المدني والسكان يعملون على البحث عن مفقودين بين ركام المنزل المستهدف والمنطقة المحيطة التي تضررت بشدة.

في سياق متصل أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أنه تَلقَّى نداءات استغاثة من مواطنين مصابين جراء الهجمات الإسرائيلية على غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، لكنه غير قادر على الوصول إليهم بسبب الآليات الإسرائيلية المتوغلة.

وقال محمد المغير مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني: "تصل إلينا نداءات استغاثة من مصابين ومحتجَزين في منطقة القرية السويدية، لكننا غير قادرين على الوصول إليهم بسبب التوغل الإسرائيلي"، مضيفاً: "عندما توجهت طواقمنا برفقة سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين غربي رفح، واجهنا وجود آليات الاحتلال الذي عرقل عملية وصولنا إلى هناك".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيد و221 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، وأضافت أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36731 شهيد و83530 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وذكرت المصادر بأن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 6 آخرون جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلاً الليلة الماضية لعائلة الرفاتي في مخيم المغازي.

كما استشهد فلسطيني آخر وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعاً للمدنيين في منطقة الزوايدة المكتظة بالنازحين، بينما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في إطلاق نار وقذائف من الدبابات الإسرائيلية على مناطق غربي مدينة رفح، حسب شهود عيان.

وحسب المصادر الطبية في مستشفى "شهداء الأقصى" فقد استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي قرب منطقة "أبو هولي" جنوبي مدينة دير البلح. وأصيب 5 فلسطينيين في قصف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدف مجموعة من المدنيين في منطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

1.5 مليون نازح

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن عدد النازحين الذين أصيبوا بأمراض معدية نتيجة رحلات النزوح المتكررة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، بلغ نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وقال المكتب الحكومي في إحصائية نشرها عبر تليغرام: "مليون و477 ألفاً و748 نازحاً فلسطينياً أُصيبوا بأمراض مُعدِية نتيجة النزوح من مناطق مختلفة في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغ مليونَي شخص (من أصل 2.4 مليون نسمة).

وحذّر المكتب في بيانه من أن 3 آلاف و500 طفل في القطاع يواجهون خطر الموت جوعاً جراء القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحاً أن 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت ويحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، فيما سُجّلَ أكثر من 71 حالة عدوى بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي.

وذكر البيان أن 17 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون من دون والديهم أو أحدهما، إذ استُشهدوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية على القطاع، مؤكداً أن في القطاع 60 ألف سيدة حامل معرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.