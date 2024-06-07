سياسة
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"حزب الله" يهاجم مواقع عسكرية إسرائيلية قرب حدود لبنان
شنّ حزب الله اللبناني الجمعة، هجوماً صاروخياً ومدفعياً استهدف جنوداً ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان.
"حزب الله" يهاجم مواقع عسكرية إسرائيلية قرب حدود لبنان
تبادل القصف بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود الفاصلة بينهما / صورة: AFP
7 يونيو 2024

وأعلن الحزب في بيان، أن عناصره "استهدفوا انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في حرش ‏نطوعا (شمالي إسرائيل) بالأسلحة الصاروخية".

وأضاف أنه جرى أيضاً "استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل موقع بركة ريشا، بصاروخ موجَّه"، وأصابها "بشكل مباشر".

وفي بيان آخر قال الحزب إن عناصره "استهدفوا مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر، وانتشاراً لجنوده في محيطها بقذائف المدفعية".

وأمس الخميس أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه على الحدود مع لبنان إلى 26 قتيلاً، منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية، بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة، خلّفَت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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