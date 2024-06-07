وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن فيدان بحث مع مصطفى أجندة الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الثماني بشأن غزة الذي يُعقد في إسطنبول غداً السبت، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين

ومن المنتظر أن تتبنى الدول الثماني الأعضاء في المجموعة إعلاناً مشتركاً قويّاً بشأن التطورات في غزة.

وتضمّ المجموعة ثماني دول إسلامية هي تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، إلا أنها لأول مرة تعقد اجتماعاً لبحث قضية سياسية مثل القضية الفلسطينية.