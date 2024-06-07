سياسة
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فيدان يبحث مع رئيس وزراء فلسطين أجندة اجتماع مجموعة الدول الثماني بإسطنبول
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عشية اجتماع استثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية، لبحث العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فيدان يبحث مع رئيس وزراء فلسطين أجندة اجتماع مجموعة الدول الثماني بإسطنبول
فيدان يبحث مع رئيس وزراء فلسطين أجندة اجتماع مجموعة الدول الثماني الذي يُعقد السبت في إسطنبول / Others
7 يونيو 2024

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن فيدان بحث مع مصطفى أجندة الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الثماني بشأن غزة الذي يُعقد في إسطنبول غداً السبت، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين

ومن المنتظر أن تتبنى الدول الثماني الأعضاء في المجموعة إعلاناً مشتركاً قويّاً بشأن التطورات في غزة.

وتضمّ المجموعة ثماني دول إسلامية هي تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، إلا أنها لأول مرة تعقد اجتماعاً لبحث قضية سياسية مثل القضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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