وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن سيزور مصر وإسرائيل والأردن وقطر في الفترة بين 10 و12 يونيو/حزيران 2024". وخلال الجولة، سيناقش بلينكن مع الشركاء ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، حسب البيان.

وأضاف البيان أن "بلينكن سيؤكد خلال جولته أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة". وفي الأردن، سيشارك وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر حول الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، يشترك في استضافته الأردن ومصر والأمم المتحدة.

وقبل توجه بلينكن إلى الشرق الأوسط، يرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى نورماندي وباريس بفرنسا في زيارته الرسمية بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي خلال الفترة الممتدة بين 5 و9 يونيو/حزيران الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.