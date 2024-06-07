سياسة
2 دقيقة قراءة
لبحث إنهاء حرب غزة.. بلينكن يزور إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن "الوزير أنتوني بلينكن، يسافر إلى إسرائيل والأردن ومصر وقطر وإيطاليا الأسبوع المقبل، لبحث وقف إطلاق النار في غزة". وهذه الجولة الثامنة لبلينكن منذ اندلاع الحرب، إذ كانت زيارته الأخيرة في مارس/آذار الماضي.
لبحث إنهاء حرب غزة.. بلينكن يزور إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل
بلينكن يزور إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل لمناقشة وقف حرب غزة / صورة: Reuters
7 يونيو 2024

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن سيزور مصر وإسرائيل والأردن وقطر في الفترة بين 10 و12 يونيو/حزيران 2024". وخلال الجولة، سيناقش بلينكن مع الشركاء ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، حسب البيان.

وأضاف البيان أن "بلينكن سيؤكد خلال جولته أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة". وفي الأردن، سيشارك وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر حول الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، يشترك في استضافته الأردن ومصر والأمم المتحدة.

وقبل توجه بلينكن إلى الشرق الأوسط، يرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى نورماندي وباريس بفرنسا في زيارته الرسمية بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي خلال الفترة الممتدة بين 5 و9 يونيو/حزيران الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us