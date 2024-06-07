سياسة
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بينهم أطفال ونساء.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل بغزة
استشهِد وأُصيب فلسطينيون بينهم أطفال ونساء، أمس الجمعة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً بمدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني باستقبال عدد شهداء وجرحى جرّاء قصف إسرائيلي على منزل لعائلة "مهنا" قرب الشارع الأول في حي الشيخ رضوان.
بينهم أطفال ونساء.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل بغزة
استشهِد وأُصيب فلسطينيون بينهم أطفال ونساء، أمس الجمعة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً بمدينة غزة / صورة: AA
7 يونيو 2024

وذكر شهود عيان أن الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وبعض السكان العاديين لا يزالون يبحثون عن مفقودين بين ركام المنزل المستهدف، والمنطقة المحيطة به التي تضررت بشكل كبير، وفقاً للأناضول.

وتتزامن الغارة الإسرائيلية الأخيرة وتسببها في مقتل وإصابة أطفال، مع إعلان قرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، المعروفة إعلاميا بـ"قائمة العار".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة ال عشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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